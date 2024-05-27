Экономика
27.05.2024, 11:14

„То, что в ЕС занимает больше года, у нас - один-два месяца“: Давид Арахамия рассказал Delfi, почему эстонцам выгодно инвестировать в Украину уже сейчас

 
Анна Тамм
David Arakhamiia
David Arakhamiia
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Давид Арахамия, глава фракции „Слуга народа“ в украинской Верховной Раде, участвующий в конференции в Таллинне, в интервью RusDelfi подчеркнул, что начинать инвестировать в Украину нужно уже сейчас - после войны может быть уже поздно.

„Как это ни удивительно, но во время войны количество заявок на инвестиции, на помощь в инвестировании возросло в три раза. У нас сотни проектов - точную цифру не назову.

По словам Арахамии, не все инвестиционные проекты проходят через правительство, потому что многие инвесторы занимаются этим сами - на муниципальном уровне. Тех же, кто обращаются к государству напрямую, довольно много - речь идет о сотнях проектов на общую сумму свыше 3 миллиардов евро. Это как крупные институциональные инвесторы, которые хотят строить большие энергетические проекты, так и достаточно мелкие компании, намеревающиеся вложить полтора-два миллиона евро, чтобы построить небольшие склады, например, для аграриев.

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