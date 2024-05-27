27.05.2024, 11:14
„То, что в ЕС занимает больше года, у нас - один-два месяца“: Давид Арахамия рассказал Delfi, почему эстонцам выгодно инвестировать в Украину уже сейчас
ФОТО: | Delfi Meedia
Давид Арахамия, глава фракции „Слуга народа“ в украинской Верховной Раде, участвующий в конференции в Таллинне, в интервью RusDelfi подчеркнул, что начинать инвестировать в Украину нужно уже сейчас - после войны может быть уже поздно.
„Как это ни удивительно, но во время войны количество заявок на инвестиции, на помощь в инвестировании возросло в три раза. У нас сотни проектов - точную цифру не назову.
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