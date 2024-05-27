„То, что в ЕС занимает больше года, у нас - один-два месяца“: Давид Арахамия рассказал Delfi, почему эстонцам выгодно инвестировать в Украину уже сейчас

„Как это ни удивительно, но во время войны количество заявок на инвестиции , на помощь в инвестировании возросло в три раза. У нас сотни проектов - точную цифру не назову.

По словам Арахамии, не все инвестиционные проекты проходят через правительство, потому что многие инвесторы занимаются этим сами - на муниципальном уровне. Тех же, кто обращаются к государству напрямую, довольно много - речь идет о сотнях проектов на общую сумму свыше 3 миллиардов евро. Это как крупные институциональные инвесторы, которые хотят строить большие энергетические проекты, так и достаточно мелкие компании, намеревающиеся вложить полтора-два миллиона евро, чтобы построить небольшие склады, например, для аграриев.