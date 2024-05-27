Академическое или прикладное высшее образование – что более востребовано на рынке труда?

Она отметила, что поскольку академическое направление больше ориентировано на развитие общих знаний, возможности применения на рынке труда более разнообразны. „Если вы выберете специальность более широкого профиля, например, экономику или историю, в будущем у вас будет больше возможностей, чем если бы вы изучали очень узкую специальность“, — сказала Титов. При этом она отметила, что если задуматься о том, на что сегодня ориентировано образование и чего ожидает рынок труда от выпускников, то академическое образование иногда может остаться на всю жизнь.

Академическое высшее образование, наоборот, более теоретическое и имеет более широкую перспективу. „ Бакалавриат в области академического образования в основном ориентирован на общеобразовательные знания и обеспечивает, так сказать, введение в эту область. В магистратуре профессиональные навыки приобретаются более углубленно. Обязательным условием академического образования является продолжение обучения на следующем уровне, то есть сначала бакалавриат, а затем магистратура “, - пояснила Энекен Титов.

Она добавила, что школы прикладного высшего образования тесно сотрудничают с рынком труда, и большую роль в учебе играет практика. „Взгляд на рынок труда включен во все прикладные дисциплины высшего образования, а практикующие специалисты включены в учебу в качестве приглашенных лекторов. Прикладное высшее образование учит творчески решать реальные проблемы, потому что в домашних и курсовых работах нужно находить решения и давать советы, как практик“, - сказала профессор Энекен Титов. Она добавила, что привлечение специалистов, которые ежедневно работают в этой сфере, делает получение образования более практичным для студентов.

Прикладное высшее образование больше всего подходит тому, кто точно знает, кем он хочет работать в будущем. „Самая большая ценность прикладного высшего образования в том, что после его окончания ты приобретаешь те знания и навыки, которые необходимы для того, чтобы сразу приступить к работе по профессии“, - пояснила Титов.

„При поступлении в университет сначала нужно понять для себя, какое образовательное направление лучше всего соответствует ожиданиям. Стоит начать с того, будет ли обучение в большей степени ориентировано на общие знания или практические навыки, то есть выбрать академическое или прикладное высшее образование“, - сказала член правления Mainor Grupp и профессор эстонского университета предпринимательства Mainor, Энекен Титов .

Прикладное высшее образование упрощает выход на рынок труда

По словам профессор Энекен Титов, в обеих сферах образования все больше внимания уделяется общим компетенциям, то есть передаваемым навыкам, таким как аналитические способности, сотрудничество и общение. „Можно сказать, что в прикладном высшем образовании больше внимания уделяется навыкам, необходимым для работы с людьми, таким как работа в команде и общение. С другой стороны, в академическом направлении упор больше делается на критическое мышление и анализ“, - рассказала Титов.

Одним из отличий академического высшего образования от прикладного является быстрое понимание студентом того, правильный ли выбор сделан. „Прикладное высшее образование настолько практично, что каждый студент может быстро понять, хочет ли он работать в этой сфере и соответствует ли она его ожиданиям на будущее. В случае с академическим образованием, чтобы прийти к этиму ответу, нужно немного больше времени“, - заявила Титов. Она добавила, что в большинстве случаев при получении прикладного высшего образования в резюме также может быть добавлен начальный профессиональный опыт работы, что облегчает выход на рынок труда после окончания учебы.

Для рынка труда важны оба образовательных направления

Член правления Mainor Grupp и профессор эстонского университета предпринимательства Mainor, Энекен Титов отметила, что на рынке труда ждут людей как и с прикладным высшем образованием, так и с ученой степенью. „Конечно, есть работодатели, которые рассчитывают на людей, знающих свое дело, и предприятию нет необходимости заниматься их дополнительным обучением. В то же время есть сферы, где без академического образования не обойтись, например инженерное дело. Здесь нужны очень конкретные, широкие знания, прежде чем можно будет специализироваться“, - сказала Титов.

Однако исследования показывают, что занятость и средний заработок у тех, кто получил прикладное высшее образование, выше, чем у тех, кто получил академическое образование. „Это показывает, в том числе, что люди, получившие прикладное высшее образование, больше работают по той специальности, которую изучали, то есть их образование более целенаправленное“, - сказала Титов.

Профессор Энекен Титов отметила, что прикладное образование подходит и тем, кто ранее получил академическое образование. „Среди студентов-прикладников становится все больше людей, которые получили образование, но не работают по той профессии, то есть им не хватает определенных навыков. Например, если человек работает руководителем по персоналу, но чувствует, что в предыдущем образовании не было получено определенной профессиональная компетенция, он приходит совершенствоваться в прикладное высшее образование, чтобы целенаправленно и осознанно приобрести навыки, необходимые для этой работы“, - сказала она.

В чем разница между прикладным и академическим высшим образованием? Система высшего образования Эстонии трехуровневая: первый уровень — прикладное высшее образование и бакалавриат, второй — магистратура и третий — докторская степень. Прикладное высшее образование – это первый уровень высшего образования, целью которого является приобретение компетенций, необходимых для работы по определенной профессии или продолжения обучения в магистратуре. Прикладное высшее образование отличается от академического высшего образования практическими предметами и большей практикой. Бакалавриат – это первый уровень академического обучения, целью которого является углубление общеобразовательных знаний и приобретение основных знаний и навыков по специальности для продолжения обучения в магистратуре и начала работы. Обучение длится три-четыре года. Магистратура – ​​второй уровень академического высшего образования, в ходе которого углубляются профессиональные знания и умения и приобретаются необходимые знания и навыки для самостоятельной работы и продолжения обучения в докторантуре. Обязательным условием для начала обучения является получение бакалавриата или прикладного высшего образования. Обучение обычно длится два года.

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