Кая Каллас: „Наш план А, B и C: победа Украины над Россией“

Открывавшая конференцию премьер-министр Эстонии Кая Каллас подчеркнула успехи, достигнутые Украиной в реформах и движении по пути европейской интеграции, несмотря на необходимость противостоять российской агрессии.

Каллас отметила, что ее поразила стойкость украинского народа в этих условиях. „Вместе мы сильнее, и мы поможем Украине стать сильнее“, - заявила она.

Каллас подчеркнула, что инвестиции в Украину сейчас критически важны: „Инвестируя в Украину, мы помогаем ей развивать экономику и тем самым помогаем выиграть войну“.

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