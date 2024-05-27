Кая Каллас: „Наш план А, B и C: победа Украины над Россией“
Сегодня, 27 мая, в Таллинне проходит конференция по инвестированию в Украину, организованная Delfi Meedia в сотрудничестве с Miltton и Министерством иностранных дел. Прямая трансляция конференции доступна подписчикам по ССЫЛКЕ.
Открывавшая конференцию премьер-министр Эстонии Кая Каллас подчеркнула успехи, достигнутые Украиной в реформах и движении по пути европейской интеграции, несмотря на необходимость противостоять российской агрессии.
Каллас отметила, что ее поразила стойкость украинского народа в этих условиях. „Вместе мы сильнее, и мы поможем Украине стать сильнее“, - заявила она.
Каллас подчеркнула, что инвестиции в Украину сейчас критически важны: „Инвестируя в Украину, мы помогаем ей развивать экономику и тем самым помогаем выиграть войну“.
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