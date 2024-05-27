ФОТО | В Эстонию с визитом прибыл президент Финляндии

Глава финского государства Александр Стубб и его супруга Сюзанна Иннес-Стубб с сегодняшнего дня по среду находятся с государственным визитом в Эстонии, они посетят Таллинн и Тарту. Президент Алар Карис и Сирье Карис встретят президента Финляндии и его супругу сегодня в 11 часов утра на площади Свободы. Все желающие приглашаются поприветствовать там президентскую чету Финляндии.

В центре внимания государственного визита - эстонско-финские отношения, укрепление сотрудничества в области безопасности и обороны, безопасность региона Балтийского моря, агрессивная война России в Украине и поддержка Украины, а также актуальные вопросы европейской безопасности и НАТО.

Президент Стубб возложит венок к подножию монумента героям Освободительной войны, а затем направится на встречу с президентом Карисом в Кадриорге, после чего президенты проведут совместную пресс-конференцию.

Запланированы встречи главы финского государства со спикером Рийгикогу Лаури Хуссаром, премьер-министром Каей Каллас и министром иностранных дел Маргусом Цахкна. Президент Стубб выступит перед эстонским парламентом с речью, которую можно будет посмотреть в прямом эфире на сайте Рийгикогу.



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