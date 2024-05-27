Тревожные выходные: на пешеходном переходе сбили ребенка, мотоциклист столкнулся с лосем

В 11.09 произошло дорожное происшествие в городе Раквере у дома по улице Лаада, 6-а. 28-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем Audi A6 Avant, врезался в двигавшийся по главной дороге легковой автомобиль Citroen Berlingo, за рулем которого находилась 79-летняя женщина. Водителя Citroen доставили в больницу.

В 12.04 произошло дорожное происшествие в городе Пайде на перекрестке улиц Пярну и Раудтеэ, где 52-летняя женщина, управлявшая легковым автомобилем Kia Rio, наехала на 9-летнюю девочку, пересекавшую проезжую часть по пешеходному переходу на велосипеде. Ребенка доставили в больницу.

В 18.55 произошло дорожное происшествие в Таллинне у дома по Эхитаяте теэ, 114. На нерегулируемом пешеходном переходе 44-летняя женщина, ехавшая на велосипеде, столкнулась с электросамокатом Bolt, водитель которого покинул место происшествия. Велосипедистку доставили в больницу.

В 18.57 произошло дорожное происшествие в Тарту у дома по улице Яама, 54. 31-летняя женщина, управлявшая легковым автомобилем Seat Leon, не заметила ехавшего по главной дороге велосипедиста, 41-летнего мужчину, и наехала на него сбоку. Велосипедиста доставили в больницу.

В 19.09 произошло дорожное происшествие в Таллинне у дома по улице Копли, 27. С самоката упал 49-летний мужчина, его доставили в больницу.

В 23.37 произошло дорожное происшествие в Пылвамаа, в деревне Крюйднери волости Канепи 46-летний мужчина, ехавший на мотоцикле Suzuki , столкнулся с лосем. Мотоциклиста доставили в больницу.

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