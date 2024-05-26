ФОТО | В Таллинне собрались участники украинской инвестиционной конференции

Delfi Meedia в сотрудничестве с Miltton и Министерством иностранных дел организует 27 мая конференцию по инвестированию в Украину, на которой украинские предприниматели и чиновники встретятся с балтийскими и скандинавскими предпринимателями, инвесторами, банкирами, представителями бизнес-организаций и чиновниками, чтобы обсудить перспективы восстановления Украины и инвестирования туда.

„Украина сильна и обладает исключительной устойчивостью, ее экономический потенциал безграничен“, - отметил перед конференцией Урмо Соонвальд, главный редактор Delfi и Eesti Päevaleht. Конференция, организованная Delfi Media, Miltton и Министерством иностранных дел, объединяет лидеров и защитников важнейших сфер Украины с предпринимателями, банкирами и руководителями госорганов из стран Балтии и Скандинавии.

На конференции можно будет услышать необычные истории из первых уст о текущей экономической ситуации в Украине и ее преодолении, а также мысли и мечты о том, какими могут стать различные экономические сектора Украины, как туда инвестировать и как раздираемая войной страна будет развиваться.

На конференции будут присутствовать председатель крупнейшей фракции Рады „Слуга народа“ Давид Арахамия, министр цифрового перехода Валерия Ионан, заместитель министра экономики Владимир Кузьо и председатель комитета Рады по здравоохранению Михаил Радуцкий. Среди официальных лиц и предпринимателей - Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской ассоциации крупных предприятий, Анна Замазиева, глава Агентства энергоэффективности Украины, Александр Мельниченко, исполняющий обязанности генерального директора „УкраинаИнвест“, Евгений Баранов, партнер Dragon Capital и другие.

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