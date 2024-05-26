Клиенты Circle K жалуются на качество топлива. На некоторых автозаправках приостановлена ​​продажа 98 бензина

Читатели Delfi рассказали, что у них возникли проблемы после заправки на станциях обслуживания этой сети в Тарту и Таллинне.

Сообщения о проблемах также появились в социальных сетях. По словам одного из читателей, мотоциклисты жалуются, что после заправки на Circle K двигатель глохнет, но если выкачать бак до конца и заправиться в другом месте, все снова в порядке.

„Вода в топливе. Два мотоцикла умерли после заправки. Мы опустошили бак и заправились на Olerex, и теперь потихоньку заводятся“, - написали в одной из групп в социальных сетях.

Директор по продажам моторного топлива Circle K Раймо Вахтрик признал, что в минувшие выходные в сеть заправок поступали жалобы от клиентов о том, что в 98 автомобильном бензине содержится вода. „На всех заправочных станциях Circle K установлены электронные системы мониторинга, но они не обнаружили воды в топливном баке“, - сказал он.

„Поскольку мы серьезно относимся к отзывам клиентов, в качестве превентивной меры мы прекратили продажу 98-го бензина на указанных заправках и заказали лабораторный анализ топлива, который можно будет провести на следующей неделе“, - добавил Вахтрик.

Вахтрик сообщил, что когда будут результаты анализов, с клиентами, подавшими жалобы, свяжутся.

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