Клиенты Circle K жалуются на качество топлива. На некоторых автозаправках приостановлена продажа 98 бензина(4)
В социальных сетях появились сообщения о том, что на заправках Circle K в 98 бензин попала вода. По словам представителя сети АЗС, воды в топливных баках не обнаружено, но на некоторых заправочных станциях продажа этого топлива прекращена и проводятся анализы.
Читатели Delfi рассказали, что у них возникли проблемы после заправки на станциях обслуживания этой сети в Тарту и Таллинне.
Сообщения о проблемах также появились в социальных сетях. По словам одного из читателей, мотоциклисты жалуются, что после заправки на Circle K двигатель глохнет, но если выкачать бак до конца и заправиться в другом месте, все снова в порядке.
„Вода в топливе. Два мотоцикла умерли после заправки. Мы опустошили бак и заправились на Olerex, и теперь потихоньку заводятся“, - написали в одной из групп в социальных сетях.
Директор по продажам моторного топлива Circle K Раймо Вахтрик признал, что в минувшие выходные в сеть заправок поступали жалобы от клиентов о том, что в 98 автомобильном бензине содержится вода. „На всех заправочных станциях Circle K установлены электронные системы мониторинга, но они не обнаружили воды в топливном баке“, - сказал он.
„Поскольку мы серьезно относимся к отзывам клиентов, в качестве превентивной меры мы прекратили продажу 98-го бензина на указанных заправках и заказали лабораторный анализ топлива, который можно будет провести на следующей неделе“, - добавил Вахтрик.
Вахтрик сообщил, что когда будут результаты анализов, с клиентами, подавшими жалобы, свяжутся.
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