Enerhack в четвертый раз организует летний лагерь для будущих инженеров и энергетиков. Среди спикеров Кристина Каллас, Пирет Хартман и олимпийская чемпионка Ирина Эмбрих

Обучать детей будут профессора, доктора наук и студенты TalTech, а также около 30 приглашенных лекторов. Среди них министр образования Кристина Каллас и министр регионального развития Пирет Хартман, вице-канцлер по энергетике Тимо Татар, член совета Enefit Green Райне Пайо и другие ведущие энергетики и инженеры Эстонии. Например, ведущий инженер Starship приедет с роботом-доставщиком и расскажет, как он устроен и работает, а разработчик самоходного автобуса IseAuto прокатит детей и покажет всю начинку этого изобретения.

„Enerhack проводит летний лагерь по энергетике уже четвертый год подряд, и за это время более 3000 детей приняли в нем участие. Мы хотим показать детям, что энергетика и инженерия безумно интересны и именно эти области могут стать профессиями будущего для нового поколения!“ - сказал руководитель Enerhack и организатор лагеря Игорь Крупенский.

В программе лагеря как теоретические, так и практические занятия по энергетике. Ребята будут проводить множество экспериментов и опытов, а также примут участие в ориентировании по кампусу университета. В лагере будут также занятия спортом - шахматы, футбол, баскетбол. Каждый год организаторы знакомят участников с каким-либо новым интересным видом спорта - если в прошлом году это был сквош, то в этом году занятия для детей проведет олимпийская чемпионка по фехтованию и выпускница TalTech по специальности химия Ирина Эмбрих.

В лагерь приглашаются дети и подростки в возрасте от 7 до 18 лет, которые будут разделены по возрастным группам. Лагерь будет проходить на эстонском и русском языках, а также одна одна группа на английском языке. В лагере могут принять участие ребята со всей Эстонии. В прошлом году участники приехали из Ида-Вирумаа и Пылва, а в этом году лагерь ждет 40 ребят с острова Сааремаа.