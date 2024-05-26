Кая Каллас шведскому изданию: Путин хотел помешать мне стать генсеком НАТО

13 февраля российские власти объявили Каллас в розыск. Внезапно на ее телефон начали приходить сообщения.

„В сообщениях писали: „поздравляю“ или „вы, должно быть, сделали что-то очень правильное, раз Путин дал вам такое признание“. Сначала я ничего не поняла. Я не слышала, что нахожусь в розыске“, — рассказала Каллас шведскому изданию.

„Серьезно, Путин хотел показать объявлением о розыске то, что мы не настоящая страна. Что и здесь действуют российские законы. Но они недействительны“, - сказала Каллас.

По словам Каллас, была и другая причина. За последние два года имя Каллас неоднократно упоминалось в разрезе различных высших должностей в Брюсселе. Красноречие премьер-министра Эстонии и резкая критика Владимира Путина сделали ее суперзвездой на международном политическом небосклоне, пишет Svenska Dagbladet.

Каллас также предрекают, что она станет новым генеральным секретарем НАТО, несмотря на то, что родом из страны с населением всего 1,3 миллиона человек, отмечает шведская газета.

„Объявление о розыске также стало сигналом для моих европейских коллег. Когда мы говорим о различных должностях на европейском уровне или в НАТО, главный аргумент против меня заключается в том, что я - антироссийский провокатор“, - заявила Каллас. „Поэтому они и включили меня в этот список, чтобы дать понять, что я их провоцирую“.

Svenska Dagbladet пишет, что это не означает, что Путину повезло. Хотя теперь кажется, что генеральным секретарем НАТО станет премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, имя Каллас все еще звучит в Брюсселе. Среди прочего ходят слухи, что она может стать Верховным представителем по иностранным делам. Svenska Dagbladet поинтересовалась, заинтересуется ли Каллас этим.

„Всегда приятнее, когда упоминают твое имя. Но это не мне решать“, - ответила Каллас.

„Но скажешь ли ты „да“, если спросят?“ - продолжил журналист Svenska Dagbladet.