26.05.2024, 20:53
Впервые в XXI веке в Эстонии живет менее 80 000 граждан России
ФОТО: | Delfi Meedia
Впервые в этом столетии число российских граждан в Эстонии составляет менее 80 000, а именно, 79 332 на начало 2024 года, передает RusERR.
Департамент статистики Эстонии обновляет статистику населения каждый год по состоянию на 1 января, но анализ информации требует времени, и ведомство обычно публикует ее в мае. Регистр населения использует другой метод, уточняют радионовости ERR.
Ведущий аналитик Департамента статистики Терье Трасберг пояснила, что данные регистра народонаселения отражают зарегистрированные места жительства людей, но статистика должна основываться на фактическом месте проживания.