Экономист Банка Эстонии: нет уверенности, что скоро процентные ставки начнут снижаться

По словам старшего экономиста Банка Эстонии Натальи Вийльманн, несмотря на улучшение ситуации, экономика еврозоны восстановилась не полностью, а инфляция по-прежнему превышает 2%, так что радоваться пока рано. По нынешним прогнозам, инфляция достигнет двухпроцентного уровня к 2025 году, однако и в этих расчетах уверенности нет.

„В июне президентам центральных банков еврозоны предстоит решить – оставить процентные ставки без изменений или начать их снижение. Приниматься это решение будет на основании самых последних экономических данных. Очень внимательно смотрят на показали инфляции в странах еврозоны, на показатели экономического роста, рынка труда, поскольку повышение как безработицы, так и зарплат может очень сильно повлиять на цены. Мы еще не можем с уверенностью сказать, что процентные ставки скоро начнут снижаться, хотя есть предпосылки“, – пояснила экономист.

На первом этапе снижение, вероятно, составит около 0,25 процентного пункта. При жилищном кредите в 100 000 евро со ставкой 5,7% это принесет заемщику примерно 250 евро в год, или 20 евро в месяц.