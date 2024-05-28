Выгорание заставляет жителей Эстонии все чаще обращаться к психологам

Среди прочего выплеснуть эмоции можно в так называемой „Комнате гнева“. Как таковых правил там нет, единственное правило - ношение защитной экипировки. В „Комнате гнева“ можно бить бутылки любыми возможными, но безопасными для окружающих, способами.

„Это место появилось из-за того, что я попробовала кувалдой разбивать стены. Мы придумали это достаточно спонтанно, потому что когда мы взяли помещение и стали думать, что и где можно построить, нам пришлось снести много стен, а после отстроить заново. Самым веселым было брать в руки кувалду и разбивать гипсокартон“, - рассказала сотрудник The Space Анастасия Орлова.

По словам психолога Никиты Григорьева, у людей есть потребность в реализации агрессии, поэтому очень важно делать это социально приемлемыми способами.

„Нужно понимать, что это работает, когда накопился стресс и его нужно пойти и выпустить, чтобы не наорать на сотрудников, на детей или на кого-то еще. Но с другой стороны, есть исследования, которые свидетельствуют о том, что если мозг постоянно стимулировать что-то делать, то он может начать это делать даже тогда, когда мы не хотим. В данном случае - переживать агрессию“, - прокомментировал психолог.

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