Специалист по найму персонала: совсем простую работу ребенок может делать с семи лет

„Задумываться о легкой работе можно уже с 7 лет. В этом возрасте можно выполнять совсем простую работу - например, предлагать газету. Но в основном молодежь начинает брать подработки где-то в 13-14 лет. В этом случае требуется много разрешений от родителей, заключение договора. Также есть нюансы, которые нужно учитывать“, - рассказала в передаче „Кофе+„ Ирен Томски.

„В будние дни дети от 7 до 14 лет могут работать по два часа в день, а во внеучебное время - три часа. С 14 до 15 лет - два часа, если в рабочие дни ребенок учится, во внеучебное время - 7 часов. С 15 до 18 лет - 8 часов, но это относится к тем, кто окончил девятый класс“, - сказала Томски.

На вопрос о том, когда школьникам лучшее всего искать сезонную работу, Томски ответила, что это стоит делать со второй половины марта, а сейчас, по ее словам, предложений о сезонной работе уже меньше.