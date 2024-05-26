В Пыхья-Таллинне отметят День защиты детей

„Отметим День защиты детей мероприятием для всей семьи. Во дворе Общественного центра Пыхья-Таллинна гости смогут насладиться концертом Таллиннском Коплиской школы по интересам, принять участие в экспериментах научного театра Keemia Tund и мастер-классах по рукоделию от Музея Каламая. Также можно будет покататься на роликах, поиграть в пузырьковых шарах и принять участие в полицейской викторине. На месте будут футбольный клуб Volta, библиотека и веселые маскоты“, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур.