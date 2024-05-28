Куда бежать в случае ракетной атаки? Отвечает Спасательный департамент

Rus.err.ee попросил прокомментировать вопрос Министерство внутренних дел, в сферу ответственности которого входят вопросы защиты населения. В министерстве напомнили, что карта подходящих для укрытий мест уже составлена, а Спасательный департамент продолжает их отмечать.

„Спасательный департамент совместно с местными самоуправлениями отмечает по всей Эстонии места, подходящие для укрытия, а также разрабатывает систему оповещения на основе сирены. К концу этого года планируется установить сирены в 22 крупных городах страны. Общественные укрытия можно посмотреть на карте, составленной Земельным департаментом“, – сообщили в пресс-службе Спасательного департамента.

Места укрытий отмечены международной эмблемой гражданской обороны, то есть синим треугольником на оранжевом фоне.

Подходящим для укрытия помещением в доме являются, например:

помещение без окон во внутренней части здания (например, ванная комната)

помещение, вмещающее всех членов семьи

помещение, расположенное на верхнем этаже

помещение, в котором как можно меньше отверстий, нуждающихся в герметизации

Как действовать при укрытии в помещениях:

Держите при себе радиоприемник на батарейках и мобильный телефон с зарядным устройством

Следите за информацией, передаваемой официальными органами (каналы ERR, система оповещения EE Alarm), и следуйте их указаниям

Оставайтесь в помещении до тех пор, пока вы не будете уверены, что опасность миновала

Подробную информацию можно найти здесь.

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