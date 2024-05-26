К осени успеют подготовить не все необходимые для перехода на эстоноязычное образование учебные материалы

Согласно новым требованиям, по окончании основной школы ученики постепенно уходящих в историю русских школ должны будут знать эстонский язык на уровень В2 вместо нынешнего В1.

„Перед экспертами Института эстонского языка стоит задача разработать новые учебные материалы по эстонскому как второму языку, которые бы соответствовали возросшим требованиям, необходимым для перехода на эстонский язык обучения“, – сказал координатор перехода на эстоноязычное обучение Ингар Дуболазов.

Учебные материалы должны соответствовать требованиям Министерства образования, но в остальном их форма и содержание – выбор самих издательств, и школы сами решают, что использовать, подчеркивает Дуболазов.

Чтобы школам было на что покупать все эти материалы, государство выделило дополнительное пособие, по 100 евро, к тем 57 евро в год, которые и так выделяются на каждого ученика в Эстонии.

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