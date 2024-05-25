Финансовый эксперт объясняет, как не обмануться, беря краткосрочный кредит

Действующие в Эстонии банки и кредиторы обещают лучшие условия и выгодные процентные ставки, но как убедиться, что рассрочка, кредит или кредитная карта взяты действительно на самых выгодных условиях и вас не ждут неожиданные дополнительные траты или другие скрытые расходы? По словам Танеля Лассика, руководителя по развитию Rahapood.ee, которым управляет компания Svea Finance AS, внимание следует уделять трем основным вещам: способу расчета процентов, общей стоимости кредита и ставке затратности кредита. Кроме того, сравнивая разные кредитные предложения, стоит убедиться, что совпадают исходные данные (как минимум, сумма и срок кредита).

Важность процентной ставки и способа расчета процентов

Очень важно понимать, начисляются проценты на остаток кредита или на сумму покупки. Часто в случае рассрочки проценты начисляются на всю сумму покупки. Обычно человеку это кажется подходящей по условиям и ежемесячному платежу сделкой, но на самом деле итоговая сумма оказывается довольно большой. Может оказаться, что альтернативное решение рассрочки с более высокой процентной ставкой в итоге будет более доступным, поскольку проценты рассчитываются на основе остатка кредита.

Основываясь исключительно на показателе процентной ставки, потребитель рискует сделать невыгодный выбор, поскольку рассрочка с процентной ставкой 16,9%, рассчитанной от суммы покупки, в реальности оказывается гораздо дороже, чем альтернативное кредитное решение с процентной ставкой 19,9%, которая рассчитывается от остатка кредита.

В предложениях рассрочки проценты часто начисляются на сумму покупки, поскольку в таком случае торговцы и финансисты могут указывать в своих предложениях значительно более низкую процентную ставку.