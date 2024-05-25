Финансовый эксперт объясняет, как не обмануться, беря краткосрочный кредит
С приходом тепла люди все чаще задумываются о покупке нового автомобиля, обустройстве и ремонте дома, приобретении садового инвентаря и о многих других делах, которые обычно предполагают относительно крупные единовременные расходы. Одновременно с растущим спросом и ростом потребления поставщики на кредитном рынке также запускают привлекательные кампании и предлагают решения по рефинансированию. В итоге во всей этой путанице может быть сложно понять, какой вариант финансирования покупки предпочесть.
Действующие в Эстонии банки и кредиторы обещают лучшие условия и выгодные процентные ставки, но как убедиться, что рассрочка, кредит или кредитная карта взяты действительно на самых выгодных условиях и вас не ждут неожиданные дополнительные траты или другие скрытые расходы? По словам Танеля Лассика, руководителя по развитию Rahapood.ee, которым управляет компания Svea Finance AS, внимание следует уделять трем основным вещам: способу расчета процентов, общей стоимости кредита и ставке затратности кредита. Кроме того, сравнивая разные кредитные предложения, стоит убедиться, что совпадают исходные данные (как минимум, сумма и срок кредита).
Важность процентной ставки и способа расчета процентов
Очень важно понимать, начисляются проценты на остаток кредита или на сумму покупки. Часто в случае рассрочки проценты начисляются на всю сумму покупки. Обычно человеку это кажется подходящей по условиям и ежемесячному платежу сделкой, но на самом деле итоговая сумма оказывается довольно большой. Может оказаться, что альтернативное решение рассрочки с более высокой процентной ставкой в итоге будет более доступным, поскольку проценты рассчитываются на основе остатка кредита.
Основываясь исключительно на показателе процентной ставки, потребитель рискует сделать невыгодный выбор, поскольку рассрочка с процентной ставкой 16,9%, рассчитанной от суммы покупки, в реальности оказывается гораздо дороже, чем альтернативное кредитное решение с процентной ставкой 19,9%, которая рассчитывается от остатка кредита.
В предложениях рассрочки проценты часто начисляются на сумму покупки, поскольку в таком случае торговцы и финансисты могут указывать в своих предложениях значительно более низкую процентную ставку.
“В целом можно сказать, что предлагаемые в магазинах проценты по рассрочке, в среднем в 1,8 раза выше, чем у альтернативных кредитных решений, где проценты рассчитываются от остатка кредита. В результате люди часто не осознают, что рассрочка иногда может быть столь же дорогой, как быстрый кредит, – прокомментировал Лассик. – Поэтому, прежде чем заключать кредитные договоры, я рекомендую обязательно найти в условиях место, где прописано, как именно начисляются ежемесячные проценты, а затем изучить, существуют ли другие варианты финансирования покупки“.
Общая стоимость кредита
Танель Лассик считает сравнение общей стоимости кредита самым простым способом убедиться, что полученное кредитное предложение действительно отличается выгодными условиями. В общую стоимость входят все расходы, которые потребитель должен оплатить в ходе обслуживания кредитного договора. Например, помимо процентов, необходимо также принять во внимание плату за договор, плату за управление и другие возможные расходы.
Ставка затратности кредита
Основываясь на ставке затратности кредита, вы можете оценить, насколько дорогим оказывается кредит на самом деле. Ставка выражается в процентах на годовой основе и учитывает все связанные с кредитным договором расходы, как и в случае общей стоимости кредита – проценты, плату за договор, плату за управление и другие траты. Проще говоря, чем выше ставка затратности кредита, тем дороже будет кредит.
По словам Лассика, людей также смущает тот факт, что иногда кредитам дают стандартные названия, например кредит для путешествий, медицинский кредит, ремонтный кредит, что заставляет людей думать, что, например, для путешествий кредит можно получить только от учреждения, который предлагает именно это решение. Эксперт же рекомендует изучить прочие представленные на рынке предложения, прежде чем принимать решение, поскольку вариантов много.
А вот тем, у кого уже есть кредит, рассрочка или другие кредитные продукты, Лассик советует пересмотреть свои существующие обязательства и подумать, будет ли разумно их рефинансировать, ведь такой шаг может означать выигрыш в размере от нескольких сотен до тысяч евро.
“Если человек заключил кредитный договор на невыгодных условиях, это можно исправить. Всегда есть возможность поискать на рынке вариант рефинансирования с более выгодными условиями, будь то кредит от другого поставщика, решение Rahakupongid от Svea Rahapood или другой финансовый инструмент“, - сказал Лассик.
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