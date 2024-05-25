Эстонские предприниматели: нам нужно производить оружие и немедленно

„Нынешняя точка зрения проста: нам нужно с нуля построить быстроразвивающийся сектор военных стартапов“, – говорит соучредитель Pipedrive Рагнар Сассь, который уже более двух лет заботится о том, чтобы у украинских бойцов были транспортные средства, снаряжение и оружие для победы над Россией.

Сассь говорит, что оборонный сектор ждет революция. Причиной тому – реальная война у нас на пороге и все чаще внутри нашей собственной страны.

„Сейчас многие вещи функционируют по логике мирного времени. В то же время мы первая страна НАТО, где аэропорт был закрыт из-за джамминга (помех – ред.). Это факт. Если это не война в Эстонии, то что это?“

Создатель Bolt Маркус Виллиг говорит, что за последние 9 месяцев разработчики программного обеспечения все больше обращают внимание именно на оборонный сектор. „Мы примерно в той же точке, где были с бизнесом по производству программного обеспечения 10-15 лет назад“.