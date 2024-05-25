Израиль нанес новые удары по Рафаху вопреки требованию суда ООН прекратить наступление

Пока нет никаких признаков того, что Израиль намерен следовать предписанию суда в Гааге и каким-либо образом изменить характер действий своих военных в секторе Газа.

По данным журналистов агентства AFP, а также согласно свидетельствам очевидцев, удары в субботу были нанесены по городам Рафах и Дейр-эль-Балах в секторе Газа.

Корреспондент Би-би-си в Газе Рушди Абу Алуф ранее сообщил, что несколько минут спустя после обнародования решения Международного суда израильская авиация нанесла серию ударов по лагерю Аль-Шабура в Рафахе.

Израиль начал военную операцию в Рафахе в начале мая, несмотря на предупреждения США и других союзников о том, что наземное наступление может привести к дальнейшим жертвам среди гражданского населения и гуманитарному кризису. В Рафахе на тот момент находились сотни тысяч жителей севера Газы, бежавшие от боевых действий.

После начала наступления Израиля на Рафах город, по оценкам ООН, покинули более 800 тысяч мирных жителей.

В минувшую пятницу, 24 мая, Международный суд ООН в Гааге вынес решение, согласно которому Израиль должен немедленно прекратить в Рафахе свое военное наступление и любые другие действия.

В Гааге опасаются, что продолжение военных действий в секторе Газа может создать такие условия жизни для мирного населения сектора Газа, которые могут угрожать ему „полным или частичным физическим уничтожением“.

Согласно требованию суда ООН, Израиль также должен обеспечить следователям „беспрепятственный доступ“ в сектор Газа.

Это решение Международного суда ООН в Гааге вынесено в рамках процесса, в ходе которого рассматривается иск ЮАР против Израиля. Власти ЮАР полагают, что в действиях Израиля в секторе Газа есть признаки геноцида палестинцев.

Израиль настаивает на том, что Международный суд ООН неверно понимает действия израильских военных и суть происходящих в секторе Газа событий.

Власти Израиля утверждают, что угрозы уничтожения палестинского мирного населения нет.