Международный суд ООН обязал Израиль прекратить наступление на Рафах в Газе

Судья Салам заявил, что Международный суд ООН предписывает Израилю прекратить наступление в Рафахе, поскольку нынешняя ситуация влечет за собой дальнейший риск нанесения непоправимого вреда правам жителей Газы.

По его словам, ситуация изменилась с тех пор, как Международный суд вынес свои предыдущие постановления, и были выполнены условия для принятия новых чрезвычайных мер по этому делу.

Международный суд обязал Израиль в течение месяца представить суду отчет о ходе исполнения мер, предписанных сегодня.

„Суд выражает серьезную обеспокоенность судьбой заложников... и призывает к их немедленному и безоговорочному освобождению“, — заявил при этом судья Салам.

„Нас глубоко тревожит то, что многие из них до сих пор остаются в плену“, —добавил он.

Международный суд ООН обязал Израиль:

Остановить военную операцию в Рафахе

Открыть пограничный переход Рафах с Египтом для поступления гуманитарной помощи в больших количествах

Обеспечить доступ в Газу следователям и миссиям по установлению фактов

В месячный срок сообщить суду о ходе применения данных мер

Международная коллегия судей заявила, что Израиль не убедил их в том, что его усилия по эвакуации местного населения и меры по обеспечению его безопасности достаточны для устранения рисков, которым подвергается палестинское население в результате военного наступления в Рафахе.

Иск и вердикт

Иск был возбужден Южной Африкой в соответствии с конвенцией о геноциде, принятой в 1948 году после холокоста.

Южная Африка заявила, что неотъемлемое право палестинцев на защиту в соответствии с этой конвенцией находится под угрозой, и призвала Международный суд ООН, как хранителя этого договора, вмешаться.

Сегодняшнее решение суда касается не того, совершаются или нет акты геноцида в Газе, а скорее того, существует ли реальная угроза праву палестинского народа на защиту, сообщает из Гааги корреспондент Би-би-си Анна Холлиган.