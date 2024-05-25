25.05.2024, 18:53
Яна Тоом о требовании ERJK: полный вздор! Позиция председателя Комиссии становится все более абсурдной(13)
ФОТО: | Delfi Meedia
Депутат Европарламента Яна Тоом спорит с Комиссией по контролю за финансированием политических партий (ERJK): комиссия хочет, чтобы Тоом сама оплатила собственную избирательную кампанию в Европарламент, но политик называет их требования абсурдными.
До 30 апреля Тоом должна была представить в ERJK документы, объясняющие источники финансирования ее избирательной кампании. Поскольку Тоом не ответила, в четверг комиссия решила выдать ей предписание о предоставлении документов, а также предупреждение о штрафе.
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