Яна Тоом о требовании ERJK: полный вздор! Позиция председателя Комиссии становится все более абсурдной

До 30 апреля Тоом должна была представить в ERJK документы, объясняющие источники финансирования ее избирательной кампании. Поскольку Тоом не ответила, в четверг комиссия решила выдать ей предписание о предоставлении документов, а также предупреждение о штрафе.

Тоом призналась Delfi что сама виновата в том, что не отправила объяснения в установленный срок. „Я получила два письма, но поскольку их начало было относительно одинаковым, я, должно быть, второе письмо так и не дочитала“, - вспоминала она. Тоом добавила, что в пятницу вечером она также отправила письмо с извинениями в ERJK, и попросила продлить срок подачи документов.