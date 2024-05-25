Карис - о границе с Россией: при необходимости закроем восточную границу очень быстро, но сейчас не планируем(33)
Эстония не собирается закрывать свою восточную границу по примеру Финляндии, но, если потребуется, сделает это очень быстро, заявил президент ЭР Алар Карис.
В преддверии трехдневного визита в Эстонию президента Финляндии Александра Стубба финская служба новостей Yle взяла интервью у главы эстонского государства Алара Кариса.
В числе прочего в интервью речь зашла о возможных переменах в современной России. По оценке Кариса, для перемен необходим целый ряд факторов, самый важный из которых – желание народа воспользоваться возможностью, а само по себе избавление от Владимира Путина может и не привести к переменам.
„Возможно, нам придется пережить еще много российских лидеров, прежде чем что-то начнет происходить“, – сказал Карис. По его мнению, чтобы простые россияне поняли, что нужно что-то делать, необходимо давление, в том числе и со стороны Запада, и самое главное на данный момент – остановить российскую военную машину.“Мы сделаем все возможное, чтобы поставить Россию и Путина на колени. Тогда мы сможем начать серьезные переговоры о прекращении войны на территории Украины“, – сказал Карис.
Комментируя для финской службы новостей недавний инцидент с кражей буев на границе, президент Эстонии подчеркнул, что провокаций на границе быть не должно. „Когда крадут наши буи, мы, конечно, должны их вернуть“, – сказал Карис, добавив, что Эстония также должна решить, как реагировать на подобную ситуацию в следующий раз.
Осенью прошлого года Финляндия закрыла свою восточную границу, но у Эстонии таких планов, несмотря на инциденты, нет.
По словам Кариса, одна из причин, по которой граница до сих пор открыта, заключается в том, что у людей есть родственники на другой стороне границы.
„Мы готовы закрыть границу очень быстро, если потребуется“, – заверил президент Эстонии, отметив, что на данный момент реальной необходимости в этом нет.
Отвечая на вопрос издания о возможности отправки войск на помощь Украине, Карис подчеркнул, что соответствующее решение находится в компетенции парламента, а украинцам в первую очередь нужны не западные войска, а вооружение.