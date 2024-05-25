Карис - о границе с Россией: при необходимости закроем восточную границу очень быстро, но сейчас не планируем

В преддверии трехдневного визита в Эстонию президента Финляндии Александра Стубба финская служба новостей Yle взяла интервью у главы эстонского государства Алара Кариса.

В числе прочего в интервью речь зашла о возможных переменах в современной России. По оценке Кариса, для перемен необходим целый ряд факторов, самый важный из которых – желание народа воспользоваться возможностью, а само по себе избавление от Владимира Путина может и не привести к переменам.

„Возможно, нам придется пережить еще много российских лидеров, прежде чем что-то начнет происходить“, – сказал Карис. По его мнению, чтобы простые россияне поняли, что нужно что-то делать, необходимо давление, в том числе и со стороны Запада, и самое главное на данный момент – остановить российскую военную машину.“Мы сделаем все возможное, чтобы поставить Россию и Путина на колени. Тогда мы сможем начать серьезные переговоры о прекращении войны на территории Украины“, – сказал Карис.

Комментируя для финской службы новостей недавний инцидент с кражей буев на границе, президент Эстонии подчеркнул, что провокаций на границе быть не должно. „Когда крадут наши буи, мы, конечно, должны их вернуть“, – сказал Карис, добавив, что Эстония также должна решить, как реагировать на подобную ситуацию в следующий раз.

Осенью прошлого года Финляндия закрыла свою восточную границу, но у Эстонии таких планов, несмотря на инциденты, нет.

По словам Кариса, одна из причин, по которой граница до сих пор открыта, заключается в том, что у людей есть родственники на другой стороне границы.

„Мы готовы закрыть границу очень быстро, если потребуется“, – заверил президент Эстонии, отметив, что на данный момент реальной необходимости в этом нет.

Отвечая на вопрос издания о возможности отправки войск на помощь Украине, Карис подчеркнул, что соответствующее решение находится в компетенции парламента, а украинцам в первую очередь нужны не западные войска, а вооружение.