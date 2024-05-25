Новости Эстонии
25.05.2024, 14:21

Соцдемы не называют имени кандидата на пост старейшины Ласнамяэ. Липпус: мы скажем, когда будем готовы представить его общественности

 
Tatjana Lavrova loobumise tõttu on Lasnamäe linnaosavanema koht endiselt vaba.
Tatjana Lavrova loobumise tõttu on Lasnamäe linnaosavanema koht endiselt vaba.
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

По словам председателя Таллиннского округа Социал-демократической партии Мадле Липпус, имя нового кандидата все еще обсуждается внутри партии и пока не будет разглашаться общественности.

Мадле Липпус в передаче „Vilja küsib“ („Вилья спрашивает“) была немногословна. „Мы обсуждаем имя внутри нашей партии, в конечном итоге это решение Таллиннского регионального правления партии, и когда оно будет готово, мы обязательно сообщим об этом общественности“, - сказала она. „Конечно, мы над этим работаем“.

Когда ведущая снова спросила о конкретном имени, Липпус повторила, что имя будет объявлено, „когда мы будем готовы представить его общественности“.

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