25.05.2024, 14:21
Соцдемы не называют имени кандидата на пост старейшины Ласнамяэ. Липпус: мы скажем, когда будем готовы представить его общественности
ФОТО: | Delfi Meedia
По словам председателя Таллиннского округа Социал-демократической партии Мадле Липпус, имя нового кандидата все еще обсуждается внутри партии и пока не будет разглашаться общественности.
Мадле Липпус в передаче „Vilja küsib“ („Вилья спрашивает“) была немногословна. „Мы обсуждаем имя внутри нашей партии, в конечном итоге это решение Таллиннского регионального правления партии, и когда оно будет готово, мы обязательно сообщим об этом общественности“, - сказала она. „Конечно, мы над этим работаем“.
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