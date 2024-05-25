Соцдемы не называют имени кандидата на пост старейшины Ласнамяэ. Липпус: мы скажем, когда будем готовы представить его общественности

Мадле Липпус в передаче „Vilja küsib“ („Вилья спрашивает“) была немногословна. „Мы обсуждаем имя внутри нашей партии, в конечном итоге это решение Таллиннского регионального правления партии, и когда оно будет готово, мы обязательно сообщим об этом общественности“, - сказала она. „Конечно, мы над этим работаем“.