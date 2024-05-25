Экономика
25.05.2024, 12:10

Фининспекция отозвала лицензию компании Вячеслава Леэдо на кредитную деятельность

 
Praamiärimehed kohtus
Praamiärimehed kohtus
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

В понедельник Финансовая инспекция отозвала лицензии на деятельность у двух кредитных организаций – Credit.ee OÜ и Saare Finants OÜ, передает Ärileht.

Обе компании сами подали заявления о признании их лицензий недействительными.

Основным владельцем Saare Finants OÜ является предприниматель Вячеслав Леэдо, ему принадлежит 90% компании. Согласно финансовом отчету, в 2022 году оборот фирмы составил 231 млн евро, а прибыль – 83 тысячи евро. Отчет за прошлый год пока не опубликован.

В опубликованном два года назад отчете отмечается, что основной деятельностью Saare Finants OÜ является предоставление кредитов частным лицам и компаниям, а основными кредитными продуктами являются малые кредиты, кредиты под залог недвижимости и кредиты под поручительство. Там же было указано, что основная задача на 2023 год – продолжить работу в той же сфере деятельности и увеличить объем кредитного портфеля до 3,5 млн евро.

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