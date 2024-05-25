Фининспекция отозвала лицензию компании Вячеслава Леэдо на кредитную деятельность

Основным владельцем Saare Finants OÜ является предприниматель Вячеслав Леэдо , ему принадлежит 90% компании. Согласно финансовом отчету, в 2022 году оборот фирмы составил 231 млн евро, а прибыль – 83 тысячи евро. Отчет за прошлый год пока не опубликован.

В опубликованном два года назад отчете отмечается, что основной деятельностью Saare Finants OÜ является предоставление кредитов частным лицам и компаниям, а основными кредитными продуктами являются малые кредиты, кредиты под залог недвижимости и кредиты под поручительство. Там же было указано, что основная задача на 2023 год – продолжить работу в той же сфере деятельности и увеличить объем кредитного портфеля до 3,5 млн евро.