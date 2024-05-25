Страны Балтии планируют возвести „стену из дронов“ для защиты границы с Россией(74)
Власти Литвы вместе с другими странами, которые граничат с Россией, планируют возвести „стену из беспилотников“, чтобы защитить свои границы, сообщила министр внутренних дел страны Агне Билотайте после встречи в Риге с коллегами из Латвии и Эстонии, а также Финляндии, Норвегии и Польши. Об этом пишет Русская служба Би-би-си.
„Это совершенно новая вещь — стена из дронов, протянувшаяся от Норвегии до Польши. Цель состоит в том, чтобы использовать дроны и другие технологии для защиты наших границ, — сказала она агентству BNS. — Не только с помощью физической инфраструктуры, систем наблюдения, но и с помощью беспилотников и других технологий, которые позволят нам защититься от провокаций со стороны недружественных стран и предотвратить контрабанду“.
Помимо размещения беспилотников для наблюдения за границей, страны также будут использовать системы защиты, способные остановить дроны.
„Мероприятие такого масштаба является уникальным. Силы для наблюдения и обезвреживания дронов очень важны как для сдерживания, так и для предотвращения активности нашего восточного соседа“, — заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс.