Страны Балтии планируют возвести „стену из дронов“ для защиты границы с Россией

„Это совершенно новая вещь — стена из дронов, протянувшаяся от Норвегии до Польши. Цель состоит в том, чтобы использовать дроны и другие технологии для защиты наших границ, — сказала она агентству BNS. — Не только с помощью физической инфраструктуры, систем наблюдения, но и с помощью беспилотников и других технологий, которые позволят нам защититься от провокаций со стороны недружественных стран и предотвратить контрабанду“.