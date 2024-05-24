В Рапламаа вспыхнул ландшафтный пожар

В 16.27 в Центр тревоги поступило сообщение о ландшафтном пожаре в деревне Койксе в Рапламаа. По словам сообщившего о пожаре, на местности был виден дым. В 17.09 уровень угрозы был повышен, потому что на тот момент уже горел примерно гектар леса.

В 18.10 пожар был локализован, работы по тушению еще продолжаются.

В то же самое время активная зона возгорания свалки Уйкала уменьшилась до 1,5 гектара. Больше нет опасности распространения огня за пределы зоны возгорания.

Спасатели напоминают, что даже небольшая ошибка в природе может привести к серьезным последствиям – лесные и ландшафтные пожары угрожают природе, обитающим там животным, людям и их жилищам. Если вы заметили дым или пожар в природе, следует позвонить немедленно по номеру 112. Небольшой пожар можно потушить и самостоятельно например большим веникoм из больших ветoк.