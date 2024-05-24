ЧП и криминал
24.05.2024, 19:55

В Рапламаа вспыхнул ландшафтный пожар

 (1)
Pikk põud ja kuumad ilmad on maapinna tuhkkuivaks teinud ning päästjatel on praegu kibedad tööpäevad.
Pikk põud ja kuumad ilmad on maapinna tuhkkuivaks teinud ning päästjatel on praegu kibedad tööpäevad.
ФОТО: Kenno Soo | Delfi Meedia

Спасательный департамент предупреждает, что угроза пожара на природе растет с каждым днем.

В 16.27 в Центр тревоги поступило сообщение о ландшафтном пожаре в деревне Койксе в Рапламаа. По словам сообщившего о пожаре, на местности был виден дым. В 17.09 уровень угрозы был повышен, потому что на тот момент уже горел примерно гектар леса.

В 18.10 пожар был локализован, работы по тушению еще продолжаются.

В то же самое время активная зона возгорания свалки Уйкала уменьшилась до 1,5 гектара. Больше нет опасности распространения огня за пределы зоны возгорания.

Спасатели напоминают, что даже небольшая ошибка в природе может привести к серьезным последствиям – лесные и ландшафтные пожары угрожают природе, обитающим там животным, людям и их жилищам. Если вы заметили дым или пожар в природе, следует позвонить немедленно по номеру 112. Небольшой пожар можно потушить и самостоятельно например большим веникoм из больших ветoк.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии