Яна Тоом так и не предоставила Надзорной комиссии объяснений по поводу источника финансирования своей предвыборной рекламы. Ей грозит штраф

В конце апреля ERJK приняла решение направить евродепутатам письмо с просьбой сообщить, кто платил за их рекламу. Запрос не был отправлен лишь Андрусу Ансипу (Партия реформ), который не будет баллотироваться повторно, самой Тоом, так как в ее отношении уже начато разбирательство, и Свену Миксеру (СДПЭ), который обещал платить за рекламу сам.