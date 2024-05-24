24.05.2024, 18:22
Яна Тоом так и не предоставила Надзорной комиссии объяснений по поводу источника финансирования своей предвыборной рекламы. Ей грозит штраф
„Правые“ не исключают, что обратятся в суд.
ФОТО: | Delfi Meedia
Лийза Овийр, председатель Комиссии по контролю за финансированием политических партий (ERJK), обосновала свое решение отправить Яне Тоом (Центристская партия) предписание и предупреждение о штрафе тем, что Тоом не предоставила разъяснений по поводу финансирования своей рекламы.
В конце апреля ERJK приняла решение направить евродепутатам письмо с просьбой сообщить, кто платил за их рекламу. Запрос не был отправлен лишь Андрусу Ансипу (Партия реформ), который не будет баллотироваться повторно, самой Тоом, так как в ее отношении уже начато разбирательство, и Свену Миксеру (СДПЭ), который обещал платить за рекламу сам.
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