Таллинн направит на покупку нового общественного транспорта десятки миллионов евро

По словам вице-мэра Кристьяна Ярвана, одним из основных приоритетов Таллинна является увеличение доли экологичного подвижного состава общественного транспорта.

„Электробусы уже прибыли, с начала июня их можно будет увидеть на дорогах города. Вскоре прибудут и первые новые трамваи, также мы обновим весь троллейбусный парк в течение нескольких следующих лет. Параллельно мы узнаём о возможностях подачи ходатайства на получение дотаций от Европейского союза для покупки экологичного транспорта и развития инфраструктуры. Мы сделали еще один шаг в сторону того, чтобы транспортные средства минимально влияли на городскую среду, а к 2035 году городской транспорт соответствовал целям программы по мобильности и не имел вредных выбросов“, – сказал Ярван.

На покупку десяти трамваев предусмотрено 35 млн евро. Новые трамваи прибудут в Таллинн примерно через три года и будут использоваться на новых направлениях Пельгуранна и Лийвалайа.

На приобретение автобусов, работающих на газе, запланировано выделить 12 млн евро. 30 новых автобусов прибудут примерно через год – они заменят старые троллейбусы, которые сойдут с маршрутов уже этой осенью.

Таллинн также продолжает развивать троллейбусную сеть – в течение ближайших 5–6 лет планируется реконструировать инфраструктуру троллейбусной сети и закупить гибридные троллейбусы. Их отличие от имеющихся троллейбусов состоит в том, что способны курсировать по городу там, где контактная сеть отсутствует. Согласно планам, будет приобретено 40 новых гибридных троллейбусов: 22 длинных (18-метровых), и 18 стандартных (12-метровых). На покупку гибридных троллейбусов планируется выделить около 29 млн евро, на проектировку троллейбусной инфраструктуры и первый этап строительства – 27,6 млн евро.

Инвестиции были внесены в дополнительный бюджет в виде общей стоимости, что послужит основой для организации тендера на закупку подвижного состава общественного транспорта.

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