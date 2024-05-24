Таллинн направит на покупку нового общественного транспорта десятки миллионов евро(1)
Таллиннская горуправа представила горсобранию проект первого дополнительного бюджета 2024 года, согласно которому общий объем городского бюджета увеличится на 9,5 млн евро. В бюджет включены инвестиции, направленные на обновление подвижного состава общественного транспорта, что даёт основание для проведения тендера на закупку 10 трамваев, 30 автобусов, работающих на газе, 40 гибридных троллейбусов, а также на проектирование троллейбусной инфраструктуры.
По словам вице-мэра Кристьяна Ярвана, одним из основных приоритетов Таллинна является увеличение доли экологичного подвижного состава общественного транспорта.
„Электробусы уже прибыли, с начала июня их можно будет увидеть на дорогах города. Вскоре прибудут и первые новые трамваи, также мы обновим весь троллейбусный парк в течение нескольких следующих лет. Параллельно мы узнаём о возможностях подачи ходатайства на получение дотаций от Европейского союза для покупки экологичного транспорта и развития инфраструктуры. Мы сделали еще один шаг в сторону того, чтобы транспортные средства минимально влияли на городскую среду, а к 2035 году городской транспорт соответствовал целям программы по мобильности и не имел вредных выбросов“, – сказал Ярван.
На покупку десяти трамваев предусмотрено 35 млн евро. Новые трамваи прибудут в Таллинн примерно через три года и будут использоваться на новых направлениях Пельгуранна и Лийвалайа.
На приобретение автобусов, работающих на газе, запланировано выделить 12 млн евро. 30 новых автобусов прибудут примерно через год – они заменят старые троллейбусы, которые сойдут с маршрутов уже этой осенью.
Таллинн также продолжает развивать троллейбусную сеть – в течение ближайших 5–6 лет планируется реконструировать инфраструктуру троллейбусной сети и закупить гибридные троллейбусы. Их отличие от имеющихся троллейбусов состоит в том, что способны курсировать по городу там, где контактная сеть отсутствует. Согласно планам, будет приобретено 40 новых гибридных троллейбусов: 22 длинных (18-метровых), и 18 стандартных (12-метровых). На покупку гибридных троллейбусов планируется выделить около 29 млн евро, на проектировку троллейбусной инфраструктуры и первый этап строительства – 27,6 млн евро.
Инвестиции были внесены в дополнительный бюджет в виде общей стоимости, что послужит основой для организации тендера на закупку подвижного состава общественного транспорта.
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