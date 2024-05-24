С сегодняшнего дня в Идa и Ляэне-Вирумаа было объявлено пожароопасное время

Спасательный департамент запрещает в двух уездах водить автомобиль, курить в лесу и на торфяных почвах. Использование автотранспортного средства в лесу и на торфяниках допускается только в экономической и профессиональной деятельности. Запрет действует до изменения или отмены пожароопасногo время.

Весной этого года в Ляэне и Ида-Вирумаа произошло уже 79 лесных и ландшафтных пожаров на общей площади 75 гектаров. Прогноз погоды Агентствa по охране окружающей среды и карта пожарной опасности показывают, что в этих округах существует высокий риск возгорaния, который в ближайшие дни еще больше увеличится.

По словам руководителя Восточного спасательного центра Янара Кярнера, самые сложные и продолжительные пожары случаются на торфяниках или в лесу. „Растительная пыль, попадающая на горячие части автомобиля, мгновенно воспламеняется. Искра, вылетающая из глушителя, также может поджечь сухой ландшафт или торф“, сказал Кернер.

Руководитель спасательного центра добавил, что даже при курении искра, упавшая на землю, может воспламенить ландшафт, поскольку при высокой пожароопасности растительность сухая и чрезвычайно пожароопасна. „Люди должны помнить, что даже самая маленькая искра может воспламенить природу. Поэтому мы просим людей воздержаться от разведения костров и гриля на природе в пожароопасный период“, добавил Кернер.

Даже небольшая ошибка в природе может привести к серьезным последствиям – лесные и ландшафтные пожары угрожают природе, обитающим там животным, людям и их жилищам. Если вы заметили дым или пожар в природе, следует позвонить немедленно по номеру 112. Небольшой пожар можно потушить и самостоятельно например большим веникoм из больших ветoк.

При установлении пожароопасногo времeни Спасательный департамент использует карту пожарной опасности Агентствa по охране окружающей среды и погодные условия анализируются ежедневно.

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