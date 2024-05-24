ЕС осудил „неприемлемые действия“ РФ на границе с Эстонией

Европейский Союз ожидает от России объяснений относительно снятия буев на границе с Эстонией на реке Нарва и требует немедленно вернуть их на место. Об этом в пятницу, 24 мая, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, назвав действия Москвы неприемлемыми.

„Этот пограничный инцидент является частью более широкой линии провокационного поведения и гибридных действий России, в том числе на ее морских и сухопутных границах в районе Балтийского моря, - заявил Боррель. - Такие действия неприемлемы. Европейский Союз ожидает от России объяснений по поводу демонтажа буев и их немедленного возвращения“.

Ранее Департамент полиции и погранохраны Эстонии сообщил, что российские пограничники в ночь на 23 мая сняли 24 из 50 световых буев, установленных на реке Нарва для обозначения судоходного пути.

По словам начальника пограничного управления Восточной префектуры Эрика Пургеля, каждую весну Эстония и Россия устанавливают на Нарве буи для предотвращения навигационных ошибок. „Если до начала войны в Украине установка буев происходила во многом по обоюдному согласию, то с 2023 года Россия не соглашается с позицией Эстонии относительно размещения буев“, - сказал Пургель, добавив, что в этом году российская сторона заявила о несогласии с расположением примерно половины из запланированных 250 буев.

Представителя посольства РФ вызвали в МИД Эстонии

МИД Эстонии считает это „провокационным пограничным инцидентом“, который „хорошо вписывается в более широкую картину провокационного поведения России, в том числе на ее границах с соседними странами, в последнее время с Литвой и Финляндией“.

„Эстония спокойно и взвешенно относится к произошедшему, давая понять РФ через своих пограничных представителей и дипломатические каналы, что такие действия неприемлемы. Эстония требует объяснений по поводу удаления пограничных буев, а также требует их немедленного возвращения“, - говорится в заявлении ведомства.