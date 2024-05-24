Жители Пирита обеспокоены цветными пятнами на берегу моря

Где конкретно была сделана фотография – неизвестно. Автор уверяет, что подобные радужные пятна встречаются повсеместно. В редакцию также поступило письмо: читатель волнуется за „плещущихся в море детей“.

RusDelfi обратился за комментарием в Департамент окружающей среды. „Судя по фотографии, на первый взгляд, это похоже на биопленку, – ответили в пресс-службе, – поскольку на поверхности видны следы, разорвавшие цветной слой“. В Департаменте окружающей среды поясняют, что будь это слой нефтяного пятна, он бы не распадался на части. Это свойственно только биопленке.

Биопленка – это организованное сообщество бактерий, расположенных на различных поверхностях. Ее часто можно увидеть, например, между камнями на морском берегу или вдоль кромки берега, где скапливаются водоросли. Подробнее об этом явлении Департамент окружающей среды писал в своей группе.

Если цветное вещество пахнет нефтью и вы подозреваете, что это может быть загрязнение, сообщите об этом по телефону 1247. При возможности, сфотографируйте и отправьте фото по адресу 1247@1247.ee.

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