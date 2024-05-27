На внутригосударственных авиалиниях подорожают билеты

Как пояснил заведующий отделом общественного транспорта Министерства регионального развития и сельского хозяйства Андрес Руубас, действующие сейчас цены на авиабилеты не отражают реальных затрат на предоставление услуг и являются непропорционально низкими по сравнению с тарифами на автобусные и паромные перевозки. В последний раз цены на билеты на внутренних авиалиниях повышались восемь лет назад. Повышение цен согласовано с местными самоуправлениями.

Согласно проекту постановления, стоимость обычного билета на линии Таллинн-Кярдла увеличится на три евро. Вместо нынешних 25 евро за полет в одном направлении придется заплатить 28 евро. На линии Таллинн-Курессааре цена обычного билета вырастет на четыре евро и составит 30 евро вместо нынешних 26 евро.

На линиях Пярну-Рухну и Курессааре-Рухну стоимость билета вырастет на пять евро и составит 34 и 28 евро соответственно. Стоимость билета на внеочередном маршруте Пярну-Кихну увеличится на 3 евро, и билет будет стоить 18 евро вместо 15 евро. Цены на билеты по маршруту Таллинн-Кярдла увеличится на 12%, а по маршруту Таллинн-Курессааре - на 15%.

Пассажиры, кроме обычных авиабилетов, смогут приобретать и т. н. гибкие билеты (paindlik pilet). Такой билет позволит пассажиру без дополнительной платы перебронировать билет на другой день и изменить данные, поэтому цена такого билета выше, чем стандартного. На основных островных маршрутах цена гибкого билета увеличится на 4 евро. На линии Кярдла гибкий билет будет стоить 37 евро вместо нынешних 33 евро, на линии Курессааре 38 евро вместо нынешних 34 евро.