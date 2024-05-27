На внутригосударственных авиалиниях подорожают билеты
Министр по делам регионов Пирет Хартман (СДП) на прошлой неделе направила на согласование проект постановления, на основании которого с июня повысятся цены на билеты на внутренние авиалинии.
Как пояснил заведующий отделом общественного транспорта Министерства регионального развития и сельского хозяйства Андрес Руубас, действующие сейчас цены на авиабилеты не отражают реальных затрат на предоставление услуг и являются непропорционально низкими по сравнению с тарифами на автобусные и паромные перевозки. В последний раз цены на билеты на внутренних авиалиниях повышались восемь лет назад. Повышение цен согласовано с местными самоуправлениями.
Согласно проекту постановления, стоимость обычного билета на линии Таллинн-Кярдла увеличится на три евро. Вместо нынешних 25 евро за полет в одном направлении придется заплатить 28 евро. На линии Таллинн-Курессааре цена обычного билета вырастет на четыре евро и составит 30 евро вместо нынешних 26 евро.
На линиях Пярну-Рухну и Курессааре-Рухну стоимость билета вырастет на пять евро и составит 34 и 28 евро соответственно. Стоимость билета на внеочередном маршруте Пярну-Кихну увеличится на 3 евро, и билет будет стоить 18 евро вместо 15 евро. Цены на билеты по маршруту Таллинн-Кярдла увеличится на 12%, а по маршруту Таллинн-Курессааре - на 15%.
Пассажиры, кроме обычных авиабилетов, смогут приобретать и т. н. гибкие билеты (paindlik pilet). Такой билет позволит пассажиру без дополнительной платы перебронировать билет на другой день и изменить данные, поэтому цена такого билета выше, чем стандартного. На основных островных маршрутах цена гибкого билета увеличится на 4 евро. На линии Кярдла гибкий билет будет стоить 37 евро вместо нынешних 33 евро, на линии Курессааре 38 евро вместо нынешних 34 евро.
Также предполагается установить более высокий тариф для тех, кто поздно бронирует билеты в дни, когда заполняемость самолетов значительно выше средней. Билет на рейсы по пятницам и воскресеньям будет стоить на 3 евро больше, если пассажир купит билет в то время, когда продано или зарезервировано не менее 75% билетов на этот рейс. Цель законопроекта - стимулировать пассажиров покупать билеты как можно раньше и выбирать рейсы с наименьшей заполняемостью.