Парковка
Парковка
ФОТО: Marina Begunkova | Delfi Meedia
Новости Эстонии
27.05.2024, 07:07

„Сбилась геолокация, в итоге — штраф!“. Что делать, если оплатили парковочную зону, но не ту?

 

В Таллинне, особенно в центре, бесплатных парковочных зон становится все меньше. А вот проблемы у автовладельцев с оплатой происходят все чаще. Идут ли парковочные компании идут на уступки, если была перепутана зона парковки? Или приходится оплачивать штраф полностью? В материале RusDelfi.

„Плата за парковку в выбранной вами зоне выплачивается не нам, а другому оператору парковки“

Жительница Таллинна запарковала свой автомобиль на улице Туукри и запустила приложение. чтобы оплатить парковку. Каково же было ее удивление, когда вечером под лобовым стеклом Юлия обнаружила желтую квитанцию — штраф за неоплаченную парковку. При этом с карты в течение дня снимались средства — а это значит, что парковка через приложение Pargi.ee была активирована.

Оказалось, что телефон неправильно определил геолокацию и выбрал другую парковку, буквально в десяти метрах от припаркованного автомобиля. Итог — 40 евро штрафа и еще 6 евро за парковку.

Владелица автомобиля обратилась в Snabb — именно это компания является владельцем парковочной зоны, с просьбой рассмотреть жалобу и указанием того, что паковка по приложению сработала некорректно, но стоимость за услуги была снята — а это 6 евро. В компании ответили, что во время проверки парковки автомобиль не имел права на парковку, так как парковка началась в

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