„Сбилась геолокация, в итоге — штраф!“. Что делать, если оплатили парковочную зону, но не ту?

В Таллинне, особенно в центре, бесплатных парковочных зон становится все меньше. А вот проблемы у автовладельцев с оплатой происходят все чаще. Идут ли парковочные компании идут на уступки, если была перепутана зона парковки? Или приходится оплачивать штраф полностью? В материале RusDelfi.
„Плата за парковку в выбранной вами зоне выплачивается не нам, а другому оператору парковки“
Жительница Таллинна запарковала свой автомобиль на улице Туукри и запустила приложение. чтобы оплатить парковку. Каково же было ее удивление, когда вечером под лобовым стеклом Юлия обнаружила желтую квитанцию — штраф за неоплаченную парковку. При этом с карты в течение дня снимались средства — а это значит, что парковка через приложение Pargi.ee была активирована.
Оказалось, что телефон неправильно определил геолокацию и выбрал другую парковку, буквально в десяти метрах от припаркованного автомобиля. Итог — 40 евро штрафа и еще 6 евро за парковку.