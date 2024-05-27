„Сбилась геолокация, в итоге — штраф!“. Что делать, если оплатили парковочную зону, но не ту?

„Плата за парковку в выбранной вами зоне выплачивается не нам, а другому оператору парковки“

Жительница Таллинна запарковала свой автомобиль на улице Туукри и запустила приложение. чтобы оплатить парковку. Каково же было ее удивление, когда вечером под лобовым стеклом Юлия обнаружила желтую квитанцию — штраф за неоплаченную парковку. При этом с карты в течение дня снимались средства — а это значит, что парковка через приложение Pargi.ee была активирована.

Оказалось, что телефон неправильно определил геолокацию и выбрал другую парковку, буквально в десяти метрах от припаркованного автомобиля. Итог — 40 евро штрафа и еще 6 евро за парковку.

Владелица автомобиля обратилась в Snabb — именно это компания является владельцем парковочной зоны, с просьбой рассмотреть жалобу и указанием того, что паковка по приложению сработала некорректно, но стоимость за услуги была снята — а это 6 евро. В компании ответили, что во время проверки парковки автомобиль не имел права на парковку, так как парковка началась в

Эта статья открыта только для подписчиков. NB! Если вы уже подписаны на Delfi, обновите веб-страницу или обратитесь в службу поддержки клиентов Уже заказано? Войти Ознакомься с пакетами Delfi Ознакомьтесь с возможностями оплаты