В Таллинне отпраздновали день независимости Азербайджана
Мероприятие, посвященное 28 Мая – Дню Независимости Азербайджанской Республики, было организовано Посольством Азербайджанской Республики в Эстонской Республике в „Hilton Tallinn Park“, передает пресс-служба посольства Азербайджана в Эстонии.
Торжественная церемония началась с исполнения государственных гимнов Эстонии и Азербайджана. Посол Азербайджанской Республики в Эстонской Республике Анар Магеррамов, выступая со вступительной речью на церемонии, отметил, что провозглашение 28 мая 1918 года первой демократической парламентской республики на мусульманском Востоке – Азербайджанской Демократической Республики – стало историческим событием и одним из славных страниц в развитии государственности страны, и что за короткий период времени республика добилась значительных успехов
Посол сообщил, что Азербайджан восстановил свою независимость в 1991 году, подчеркнув, что страна столкнулась с трудностями с первых же дней независимости. Посол отметил, что именно благодаря дальновидности и мудрой политике общенационального лидера Гейдара Алиева, вернувшегося к власти по настоянию народа, в стране была создана политическая, экономическая и финансовая стабильность, осуществлены широкомасштабные экономические реформы, увеличился объем прямых иностранных инвестиций, привлеченных в экономику страны.
Было отмечено, что все достижения Гейдара Алиева в настоящее время успешно продолжаются и реализуются Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Посол сообщил, что по инициативе Азербайджана успешно реализованы огромные энергетические проекты, предприняты последовательные шаги по созданию международных транспортных коридоров.
Было доведено до внимания, что сегодня Азербайджан стал одним из центров проведения важных и исторических мероприятий мирового масштаба. Неслучайно достижения Азербайджана во всех сферах, в том числе в сфере охраны окружающей среды, позволили заслуженно выбрать Азербайджан в качестве принимающей страны 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата – COP29.
Говоря об эстонско-азербайджанских отношениях, посол обратил внимание на то, что отношения между нашими странами развиваются по восходящей линии в политической, экономической и гуманитарной сферах.
Было особо отмечено, что ежегодно 28 мая азербайджанцы всего мира отмечают День Независимости Азербайджанской Республики. Знаменательно и отрадно, что в этом году ряд таких мероприятий проводится на всех освобожденных суверенных территориях Азербайджанской Республики.
Сопредседатель эстонско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Риина Солман поздравила азербайджанский народ с Днем Независимости и отметила, что отношения между двумя странами развиваются во всех сферах. Она подчеркнула особую роль межпарламентских отношений и охарактеризовала недавние взаимные визиты как яркий пример этих отношений.
В мероприятии приняли участие члены эстонско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы, руководитель офиса президента Эстонии, руководители дипломатического корпуса, аккредитованного в Эстонии, представители азербайджанской общины Эстонии, а также местной общественности и СМИ.
На мероприятии вниманию участников был представлен видеоролик о конференции COP29, которая пройдет в Азербайджане в ноябре этого года. Большой интерес участников мероприятия вызвала демонстрация продукций азербайджанского производства в специально созданном уголке. В завершение участникам мероприятия были представлены национальные блюда азербайджанской кухни.