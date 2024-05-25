В Таллинне отпраздновали день независимости Азербайджана

Торжественная церемония началась с исполнения государственных гимнов Эстонии и Азербайджана. Посол Азербайджанской Республики в Эстонской Республике Анар Магеррамов, выступая со вступительной речью на церемонии, отметил, что провозглашение 28 мая 1918 года первой демократической парламентской республики на мусульманском Востоке – Азербайджанской Демократической Республики – стало историческим событием и одним из славных страниц в развитии государственности страны, и что за короткий период времени республика добилась значительных успехов

Посол сообщил, что Азербайджан восстановил свою независимость в 1991 году, подчеркнув, что страна столкнулась с трудностями с первых же дней независимости. Посол отметил, что именно благодаря дальновидности и мудрой политике общенационального лидера Гейдара Алиева, вернувшегося к власти по настоянию народа, в стране была создана политическая, экономическая и финансовая стабильность, осуществлены широкомасштабные экономические реформы, увеличился объем прямых иностранных инвестиций, привлеченных в экономику страны.

Было отмечено, что все достижения Гейдара Алиева в настоящее время успешно продолжаются и реализуются Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Посол сообщил, что по инициативе Азербайджана успешно реализованы огромные энергетические проекты, предприняты последовательные шаги по созданию международных транспортных коридоров.

Было доведено до внимания, что сегодня Азербайджан стал одним из центров проведения важных и исторических мероприятий мирового масштаба. Неслучайно достижения Азербайджана во всех сферах, в том числе в сфере охраны окружающей среды, позволили заслуженно выбрать Азербайджан в качестве принимающей страны 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата – COP29.

Говоря об эстонско-азербайджанских отношениях, посол обратил внимание на то, что отношения между нашими странами развиваются по восходящей линии в политической, экономической и гуманитарной сферах.