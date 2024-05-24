Мошенники стали приходить к людям домой за деньгами

В начале этого года участились случаи, когда во время телефонного разговора человеку говорят, что в опасности находятся их накопления или близкие люди. Для разрешения ситуации просят снять наличные деньги и отнести их в посылочный автомат или отдать курьеру, который является сообщником. В самых ужасных случаях жертвы мошенничества продавали своё жильё, а полученные деньги отдавали преступникам.

„Начиная с прошедших выходных участились сообщения, в которых делается акцент на страх, который люди испытывают за своих близких. Жертве говорят, что с его близким человеком произошло несчастье и теперь нужно заплатить за его лечение. При этом сообщник преступника приходит к жертве домой за деньгами“, ̶ сказал руководитель службы Пыхьяской Префектуры по расследованию тяжких преступлений Вячеслав Миленин.

По словам Миленина, как звонящие, так и сборщики денег являются жителями других стран. „В Эстонии мы задержали многих мошенников и, как правило, речь идёт об иностранных гражданах. Но если, например, в случае серийных краж мы видим после задержания быстрые изменения также и в количестве преступлений, то в случае мошенничеств организаторы сразу же посылают нового человека для сбора денег“, ̶ сказал Миленин.

В субботу, 18 мая жительнице Таллинна поступил звонок на русском языке, в ходе которого сказали, что её дочь попала в дорожно-транспортное происшествие и за лечение надо заплатить. У себя дома женщина отдала мошеннику почти 7500 евро. По аналогичной схеме другая женщина также отдала мошеннику 4000 евро.

В понедельник, 20 мая 90-летней женщине сказали, что дочь попала в аварию и лечение обойдётся в 70 000 евро. У женщины не было столько денег, но она отдала 5000 евро. Во вторник в полицию обратилась 85-летняя женщина, которой также сказали, что её сын попал в аварию. Преступник два раза приходил к женщине домой и его добычей стали 15 000 евро. В среду под тем же предлогом у 70-летнего мужчины выманили 17 000 евро.