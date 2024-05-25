Апрельские выплаты из пенсионной ступени задержались. Речь идет о 10 млн евро

В начале недели с Delfi Ärileht связался читатель и сообщил, что не получил свою выплату.

„Действительно, из-за технической ошибки Налогово-таможенного департамента (MTA) выплаты из II ступени за апрель поступили на пенсионные счета клиентов в разное время. Часть из них поступили немного позже обычной даты“, — комментирует специалист по связям со СМИ Налогово-таможенного департамента Керту Лаадога. Она добавляет, что в тот же день на сайте МТА появилось соответствующее сообщение.

„Все переводы MTA смог окончательно осуществить 17-го числа, что уложилось в разрешенные законом сроки“, — говорит Лаадога.

На сайте пенсионного центра выплаты на пенсионных счетах физических лиц можно увидеть с 20 мая, а переводы с пенсионных счетов на инвестиционные счета были осуществлены утром 21 мая.

„Сумма, которая поступила на пенсионные счета клиентов в срок, но позже обычного, составила в общей сложности 10,1 млн евро евро“, — уточнила представитель ведомства.

MTA обязан осуществить выплату на счет клиента в течение 15 рабочих дней со дня поступления.

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