ФОТО | Свадебное платье с красными лентами. Перед посольством РФ в Таллинне представили необычную инсталляцию

Инсталляция предлагает поразмышлять на тему войны, страданий и неукротимости человеческого духа. Целью авторов было передать сложные эмоции, связанные с войной, используя для передачи послания специально собранное художественное произведения под музыкальное сопровождение.

„Эта инсталляция – не просто художественное мероприятие. Это наше послание миру. Мы хотим, чтобы каждый, кто увидит нашу работу, понял, что даже в самые мрачные времена человеческие чувства и связь между близкими людьми способны преодолеть любое испытание. Пусть это представление станет символом надежды, любви и единства для всех, кто сталкивается с трудностями и потерями, связанными с военными событиями в мире“, - прокомментировала Анна Листьева.

Белое свадебное платье, украшенное красными лентами, дает как светлую, так и грустную пищу для размышлений. Белый цвет символизирует надежду, чистоту и невинность. Это также маяк мечтаний и стремлений, который остается нетронутым разрушительными последствиями конфликтов. Красные ленты символизируют кровь, боль и страдания войны, но в то же время связи, возникающие между людьми в трудные времена.

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