ВИДЕО и ФОТО | В Мууга горел ресторан Löwenruh, пострадали два спасателя

По данным Спасательного департамента, первыми на место прибыли спасатели из Мууга, которые вошли в здание в 12:57. На месте работают бригады из пяти профессиональных и трех добровольных спасательных отрядов.

Все посетители ресторана успели покинуть здание до начала пожара, сообщил пресс-секретарь Спасательного департамента Сийм Палу.

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Прибывшие на место происшествия спасатели вошли в здание и убедились, что в помещении не осталось людей. Работы на объекте проводились по нескольким участкам.Шло активное вскрытие кровельных и стеновых конструкций.

Как передают радионовости ERR, в 16:00 из Спасательного департамента сообщили, что тушение огня займет еще по меньшей мере четыре часа. Жителей соседних домов призвали держать окна закрытыми и отключить принудительную вентиляцию.

Как стало известно „Актуальной камере“, во время тушения пожара пострадали два спасателя, которых отвезли в больницу.