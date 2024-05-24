МИД вызвал временного поверенного в делах России в Эстонии из-за инцидента с буями

Об этом сообщил министр иностранных дел Маргус Цахкна, передают в пятницу радионовости ERR.

Российская Федерация продолжает хранить молчание после пограничного инцидента, когда 23 мая сотрудники ФСБ демонтировали на реке Нарова эстонские буи, обозначающие государственную границу. 24 мая соответствующие вопросы будут заданы временному поверенному в делах России в Эстонии.

„Эстония находится в тесном контакте с союзниками и партнерами, поскольку мы продолжаем противодействовать вредоносной деятельности России по всей Европе. Наш ответ остается спокойным и ясным. Сегодня мы вызовем российского поверенного в делах“, - написал Цахкна в социальных сетях.

Напомним, что российские пограничники сняли более 20 буев, установленных в эстонских водах погранохраной Эстонии для обозначения фарватера. Эстонские власти назвали инцидент, произошедший в ночь на 23 мая, провокацией.

Плавучие знаки необходимы для предотвращения навигационных ошибок, чтобы эстонские рыбаки и отдыхающие не попали по ошибке в российские воды.

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