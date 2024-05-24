Возле научного центра в результате испытаний загорелись флаги города и Украины
В четверг, 23 мая, перед тартуским научным центром Аhhaa в ходе испытаний огнемета случайно загорелись развевающиеся возле центра флаги, в том числе флаг города Тарту и флаг Украины. К настоящему моменту они заменены новыми.
Директор по коммуникации и маркетингу научного центра Ahhaa Хейди Оямаа сказала, что это был несчастный случай, и инцидент был разрешен за 10 минут.
Она добавила, что пламя достигло флагов из-за ветра и о злом умысле речи здесь не идет.
Читатель Delfi рассказал, что ученые готовились испытать перед центром огнемет, и в какой-то момент мощное пламя взметнулось в сторону флагов, из-за чего они загорелись.
В результате случившегося никто не пострадал.
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