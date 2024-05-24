ЧП и криминал
24.05.2024, 13:30

Возле научного центра в результате испытаний загорелись флаги города и Украины

 
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

В четверг, 23 мая, перед тартуским научным центром Аhhaa в ходе испытаний огнемета случайно загорелись развевающиеся возле центра флаги, в том числе флаг города Тарту и флаг Украины. К настоящему моменту они заменены новыми.

Директор по коммуникации и маркетингу научного центра Ahhaa Хейди Оямаа сказала, что это был несчастный случай, и инцидент был разрешен за 10 минут.

Она добавила, что пламя достигло флагов из-за ветра и о злом умысле речи здесь не идет.

Читатель Delfi рассказал, что ученые готовились испытать перед центром огнемет, и в какой-то момент мощное пламя взметнулось в сторону флагов, из-за чего они загорелись.

В результате случившегося никто не пострадал.

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