„От мяса птицы из Литвы и Латвии отказываться не стоит“. Профессор Мати Роасто объясняет, насколько опасны кампилобактерии

По словам специалиста по продовольственной безопасности, сообщение о том, что мясо птицы из Латвии и Литвы содержит резистентные к антибиотикам кампилобактерии (Трийн Тедерсоо посвятила этому свою диссертацию), не означает, что нужно отказаться от мяса птицы, поставляемого южными соседями. Но о риске заражения бактериями следует знать и принимать меры безопасности, пишет издание Maaleht.