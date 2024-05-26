„От мяса птицы из Литвы и Латвии отказываться не стоит“. Профессор Мати Роасто объясняет, насколько опасны кампилобактерии(2)
По словам специалиста по продовольственной безопасности, сообщение о том, что мясо птицы из Латвии и Литвы содержит резистентные к антибиотикам кампилобактерии (Трийн Тедерсоо посвятила этому свою диссертацию), не означает, что нужно отказаться от мяса птицы, поставляемого южными соседями. Но о риске заражения бактериями следует знать и принимать меры безопасности, пишет издание Maaleht.
„Тедерсоо в своей диссертационной работе опиралась на результаты анализов мяса птицы, которые были проведены в 2018-2019 годах. Отрадно отметить, что в последние годы уровень заражения кампилобактериями мяса птицы из Литвы и Латвии значительно снизился. Уровень продовольственной безопасности повысился“, - сказал профессор Эстонского университета естественных наук Мати Роасто, являвшийся научным руководителем Тедерсоо. Как сказал профессор биомедицины, являющийся специалистом по продовольственной безопасности, в Евросоюзе кампилобактериоз является самым распространенным бактериальным энтеральным заболеванием, инфицирование кампилобактериями связывают в основном с мясом птицы.