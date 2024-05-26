Экономика
26.05.2024, 14:04

„От мяса птицы из Литвы и Латвии отказываться не стоит“. Профессор Мати Роасто объясняет, насколько опасны кампилобактерии

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При обработке сырого куриного мяса следует соблюдать правила продовольственной безопасности и купить разделочную доску только для мяса.
При обработке сырого куриного мяса следует соблюдать правила продовольственной безопасности и купить разделочную доску только для мяса.
ФОТО: Aldo Luud | Õhtuleht

По словам специалиста по продовольственной безопасности, сообщение о том, что мясо птицы из Латвии и Литвы содержит резистентные к антибиотикам кампилобактерии (Трийн Тедерсоо посвятила этому свою диссертацию), не означает, что нужно отказаться от мяса птицы, поставляемого южными соседями. Но о риске заражения бактериями следует знать и принимать меры безопасности, пишет издание Maaleht.

„Тедерсоо в своей диссертационной работе опиралась на результаты анализов мяса птицы, которые были проведены в 2018-2019 годах. Отрадно отметить, что в последние годы уровень заражения кампилобактериями мяса птицы из Литвы и Латвии значительно снизился. Уровень продовольственной безопасности повысился“, - сказал профессор Эстонского университета естественных наук Мати Роасто, являвшийся научным руководителем Тедерсоо. Как сказал профессор биомедицины, являющийся специалистом по продовольственной безопасности, в Евросоюзе кампилобактериоз является самым распространенным бактериальным энтеральным заболеванием, инфицирование кампилобактериями связывают в основном с мясом птицы.

По данным Европейского агентства по безопасности продуктов питания, в 2022 году в Евросоюзе было зарегистрировано 137 107 случаев кампилобактериоза, что составляет 43,1 случая на 100 000 населения. В Эстонии в 2023 году было 270 случаев кампилобактериоза, или 20,3 случая на 100 000 населения.

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