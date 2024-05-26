26.05.2024, 21:09
Канцлер МВД премьер-министру: премии получают не сотрудники министерства, а люди, которые обеспечивают нашу безопасность(11)
ФОТО: | Delfi Meedia
МВД, как сказал канцлер министерства Тармо Мийлитс, испытывает нехватку рабочей силы, и поэтому тем сотрудникам, которые не покладая рук работают за двоих, выплачивают премии.
В четверг на пресс-конференции правительства премьер-министр Кая Каллас сказала о том, что в прошлом году Министерство внутренних дел выплатило в виде премий более четырех миллионов, почти пять миллионов евро.
Уже заказано?