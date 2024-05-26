Новости Эстонии
26.05.2024, 21:09

Канцлер МВД премьер-министру: премии получают не сотрудники министерства, а люди, которые обеспечивают нашу безопасность

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Канцлер МВД Тармо Мийлитс.
Канцлер МВД Тармо Мийлитс.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

МВД, как сказал канцлер министерства Тармо Мийлитс, испытывает нехватку рабочей силы, и поэтому тем сотрудникам, которые не покладая рук работают за двоих, выплачивают премии.

В четверг на пресс-конференции правительства премьер-министр Кая Каллас сказала о том, что в прошлом году Министерство внутренних дел выплатило в виде премий более четырех миллионов, почти пять миллионов евро.

Канцлер МВД Тармо Мийлитс обратил внимание на то, что речь идет не о работниках министерства. „Сумма, действительно, внушительная, но речь идет не о министерстве, а сфере безопасности в целом, в которой занято почти 8000 человек. Это спасатели, полицейские, работники Центра тревоги и все остальные. Это все наши люди, которые в нынешней ситуации обеспечивают государственную безопасность, решают кризисные ситуации, испытывая при этом большую нагрузку“, - сказал он.

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