Канцлер МВД премьер-министру: премии получают не сотрудники министерства, а люди, которые обеспечивают нашу безопасность

В четверг на пресс-конференции правительства премьер-министр Кая Каллас сказала о том, что в прошлом году Министерство внутренних дел выплатило в виде премий более четырех миллионов, почти пять миллионов евро.

Канцлер МВД Тармо Мийлитс обратил внимание на то, что речь идет не о работниках министерства. „Сумма, действительно, внушительная, но речь идет не о министерстве, а сфере безопасности в целом, в которой занято почти 8000 человек. Это спасатели, полицейские, работники Центра тревоги и все остальные. Это все наши люди, которые в нынешней ситуации обеспечивают государственную безопасность, решают кризисные ситуации, испытывая при этом большую нагрузку“, - сказал он.