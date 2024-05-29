ТАБЛИЦА | Минсоцдел с большим отрывом опережает другие министерства по размеру бюджета

В последние недели много говорится о дефиците госбюджета и принятии дополнительного бюджета. Общие расходы госбюджета этого года составляют чуть менее 18 миллиардов евро, а доходы - чуть менее 17 миллиардов. Разница между доходами и расходами составляет около 880 миллионов евро. Глядя на расходы в зонах ответственности министерств, становится ясно, что расходы пяти из 11 министерств Эстонии превышают отметку в миллиард евро.