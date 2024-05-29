Новости Эстонии
29.05.2024, 09:30

ТАБЛИЦА | Минсоцдел с большим отрывом опережает другие министерства по размеру бюджета

 
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Из Закона о государственном бюджете этого года следует, что самый большой бюджет (семь миллиардов евро) из министерств у Министерства социальных дел.

В последние недели много говорится о дефиците госбюджета и принятии дополнительного бюджета. Общие расходы госбюджета этого года составляют чуть менее 18 миллиардов евро, а доходы - чуть менее 17 миллиардов. Разница между доходами и расходами составляет около 880 миллионов евро. Глядя на расходы в зонах ответственности министерств, становится ясно, что расходы пяти из 11 министерств Эстонии превышают отметку в миллиард евро.

Самая крупная статья расходов приходится на вотчину Министерства социальных дел и составляет 7,2 миллиарда евро. Далее следуют Министерство экономики и коммуникаций с 1,4 миллиарда и Министерство климата с 1,2 миллиарда.

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