Полиция просит помощи в поисках Владимира, который пропал больше недели назад

Родственники сообщили в полицию, что с 14 мая у них не было контакта с Владимиром, проживающим в городе Валга. По словам близких, с тех пор мужчина не был дома и ни с кем не общался.

Известно, что мужчина любит время от времени приезжать в Латвию. Эту информацию проверили латвийская полиция, но пропавшего нигде не видели. Его телефон выключен, информации о том, где он может находиться, нет.

Рост Владимира 165 см, телосложение худощавое, волосы черные. Он немного хромает. Во что он может быть одет, неизвестно.

Полиция просит всех, кто видел этого человека или знает, где он находится, сообщить об этом по номеру 112.

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