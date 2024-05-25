Экономика
25.05.2024, 17:30

Водитель замещающего автобуса сбился с дороги и попросил пассажиров помочь найти железнодорожную станцию Тапа

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По заверению Elron, водителям замещающих автобусов всегда выдают маршруты, никто, по идее, не должен заплутать.
По заверению Elron, водителям замещающих автобусов всегда выдают маршруты, никто, по идее, не должен заплутать.
ФОТО: Karin Jaanus | Õhtuleht

Компания Elron приносит извинения пассажирами и обещает выяснить, почему в четверг утром водитель замещающего автобуса, следовавшего по маршруту Тарту-Таллинн, сбился с дороги.

В четверг утром с жительницей Тамсалу Катре, отправившейся в Таллинн, произошел комичный случай. „Я знала, что вместо поезда должен был прийти замещающий автобус, но когда он опоздал на четверть часа, я позвонила на справочную линию Elron, - рассказала она, добавив, что ответа на вопрос, почему автобус опоздал, так и не получила. - Мне сказали, что тоже не располагают информацией о том, подождет ли поезд в Тапа опаздывающий автобус“.

К счастью, автобус прибыл в тот самый момент, когда Катре звонила в Elron.

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