Водитель замещающего автобуса сбился с дороги и попросил пассажиров помочь найти железнодорожную станцию Тапа

В четверг утром с жительницей Тамсалу Катре, отправившейся в Таллинн, произошел комичный случай. „Я знала, что вместо поезда должен был прийти замещающий автобус, но когда он опоздал на четверть часа, я позвонила на справочную линию Elron, - рассказала она, добавив, что ответа на вопрос, почему автобус опоздал, так и не получила. - Мне сказали, что тоже не располагают информацией о том, подождет ли поезд в Тапа опаздывающий автобус“.