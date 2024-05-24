24.05.2024, 10:30
ГРАФИК | Рейтинг партий: соцдемы вышли на второе место
Несмотря на снижение поддержки, Isamaa сохранила за собой первое место в рейтинге популярности партий, пишет RusERR.
На втором месте после Isamaa в мае оказалась Социал-демократическая партия, за ней следуют Партия реформ (17%) и EKRE (16%).
Среди представленных в Рийгикогу политических сил самая низкая поддержка в мае была у Центристской партии (8%) и Eesti 200 (6%).
Среди внепарламентских партий наибольшей поддержкой пользуются „Правые“, рейтинг которых в мае достиг 5%.
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