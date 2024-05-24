Новости Эстонии
24.05.2024, 10:30

ГРАФИК | Рейтинг партий: соцдемы вышли на второе место

 
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Поддержка Isamaa упала с 27% в апреле до 22% в мае, в то время как популярность Социал-демократической партии выросла с 13% до 19%, показывают данные опроса социологической службы Turu-uuringute AS.

Несмотря на снижение поддержки, Isamaa сохранила за собой первое место в рейтинге популярности партий, пишет RusERR.

На втором месте после Isamaa в мае оказалась Социал-демократическая партия, за ней следуют Партия реформ (17%) и EKRE (16%).

Среди представленных в Рийгикогу политических сил самая низкая поддержка в мае была у Центристской партии (8%) и Eesti 200 (6%).

Среди внепарламентских партий наибольшей поддержкой пользуются „Правые“, рейтинг которых в мае достиг 5%.

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