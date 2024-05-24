ФОТО | Водитель грузовика с признаками алкогольного опьянения съехал в кювет

Вчера в 17.23 произошло дорожное происшествие в деревне Марна волости Вильянди Вильяндиского уезда. 51-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения съехал на грузовике Scania в кювет. Водителя доставили в больницу.

В 03.12 произошло дорожное происшествие в Таллинне у дома по улице Техника, 22. 36-летний мужчина, ехавший на велосипеде, столкнулся с другим велосипедистом, личность которого не была установлена. Мужчины имели признаки алкогольного опьянения. Неустановленного мужчину доставили в больницу.

В 08.40 произошло дорожное происшествие в поселке Табасалу волости Харку Харьюского уезда около дома по Лехе теэ, 1. По первоначальным данным, 53-летний мужчина наехал на легковом автомобиле BMW X4 на 33-летнего мужчину, ехавшего по велосипедно-пешеходной дорожке. Велосипедиста доставили в больницу.

В 16.36 произошло дорожное происшествие в Харьюмаа в волости Ляэне-Харью. На перекрестке дорог Кейла-Хаапсалу и Падизе-Курксе-Харью-Ристи 72-летная женщина, управлявшая легковым автомобилем Peugeot 107, сбила ехавший по главной дороге мотоцикл Yamaha FZ1, за рулем которого находился 48-летний мужчина. Мотоциклист погиб на месте происшествия .

В 20.19 произошло дорожное происшествие в Харьюмаа в волости Куусалу на 1-м километре шоссе Касиспеа-Илумяэ. 38-летний мужчина, ехавший на мотоцикле Honda CB 600F, потерял управление и съехал в кювет. Мотоциклиста доставили в больницу.

В 22.25 произошло дорожное происшествие в Таллинне у дома по улице Пикри, 10. 18-летняя женщина, ехавшая на самокате, потеряла управление и упала. Пострадавшую доставили в больницу.

В 23.50 произошло дорожное происшествие в Таллине у дома по Нарвскому шоссе 131-а. 40-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, ехавший на электросамокате, упал. Самокатчика доставили в больницу.

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