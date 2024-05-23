ФОТО | В Таллинне пропала мать с тремя детьми. Полиция просит помощи!

Мать и трое ее детей вчера в 10:50 вышли из расположенного в Нымме приюта и направились в продовольственный банк в Ласнамяэ, но так туда и не пришли.

В приют семья тоже не вернулась.

Полиция проверила районы и возможные места, где они могут быть, но безрезультатно. Насколько известно полиции, Эстонию они не покидали.

Рост женщины 160 см, волосы собирает в хвост. Одета в светло-коричневые брюки и черную куртку. Девочки одеты в светло-голубые джинсы. Одна девочка одета в красную куртку, а другая в розовую. Мальчик одет в черные брюки.

Полиция просит всех, кто видел изображенных на фотографиях людей или располагает информацией об их возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.

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