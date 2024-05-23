В Харьюмаа в аварии погиб мотоциклист

В 16:36 в полицию поступило сообщение об аварии в поселке Падизе, где легковой автомобиль Peugeot повернулся и врезался в мотоцикл, едущий по главной дороге.

В результате ДТП 48-летний мужчина, управлявший мотоциклом, погиб. 72-летняя женщина, управлявшая автомобилем, и пассажир не пострадали.

Патрульной полицейский Ляэне-Харьюского отделения Мартин Сеппман рассказал, что в связи с хорошей погодой на дорогах появилось много двухколесных транспортных средств, поэтому всем участникам дорожного движения следует быть особенно внимательными.

„Мотоциклист был в защитном шлеме и имел водительские права соответствующей категории. 72-летняя женщина, управлявшая автомобилем, была трезва и имеет права“, - сообщил страж порядка.

По факту случившегося будет возбуждено уголовное дело, которое будет вести Пыхьяская окружная прокуратура.

В этом году в дорожно-транспортных происшествиях погибло 12 человек.

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