ФОТО и ВИДЕО | Беличев: мы знали, что буи убирают, но решили физически не вмешиваться

В ночь на 23 мая российские пограничники сняли с реки Нарвы установленный в эстонских водах буй, который используется для обозначения судоходного фарватера.

Генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев рассказал сегодня днем на брифинге для прессы, что, хотя пограничники знали о снятии буев, но решили физически не препятствовать процессу, поскольку понимали, что речь идет о провокации. По словам Беличева, до сих пор контакт с российской стороной ограничился письмом, которое отправили нам россияне и в котором просто говорилось, что буи убраны. Он отметил, что соседей и в прошлом году не устраивало расположение буев, но никаких обоснований приведено не было, как и не было предложено альтернативных мест.

Беличев рассказал, что на прошлой неделе произошел инцидент, когда около границы с российской стороны запустили летательный аппарат, на котором, судя по всему, находилось оборудование для наблюдения. Перед взлетом на летательном аппарате была видна буква Z, но позже ее закрыли.

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Беличев сказал Delfi, что о мотивах снятия буев нужно спрашивать тех, кто находится по ту сторону реки Нарва. Российская сторона пока не сообщала причины своего поведения.

„Мы используем все доступные там меры, юридические средства, чтобы вернуть себе свою собственность. Это имущество Эстонии, и до сих пор в рамках предыдущих инцидентов, когда что-то подобное случалось, например, что-то уносилось или часть нашего имущества оказывалась на территории РФ, то нам его возвращали. Но опять же, не будем опережать события. Сегодня ситуация такова, что они увезли с границы 25 буев, мы потребуем от них объяснений, а также потребуем и возврата этих средств“, - резюмировал глава полиции и погранохраны.

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